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Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании

00:40 37 Читати українською
Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании
Неймар / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании модели Нажилы Триндаде.

"Я спокоен. Спасибо людям за поддержку. Правда рано или поздно станет известна", – цитирует Неймара Marca.

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Напомним, бразильская модель Нажила Триндаде обвинила форварда ПСЖ в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в середине мая в одном из парижских гостиниц.

Ранее американская модель Кэтрин Майорга обвинила в этом португальскую звезду Ювентуса Криштиану Роналду.

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