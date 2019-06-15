Неймар прокомментировал обвинения в изнасиловании

Форвард ПСЖ Неймар отреагировал на обвинения в изнасиловании модели Нажилы Триндаде.

"Я спокоен. Спасибо людям за поддержку. Правда рано или поздно станет известна", – цитирует Неймара Marca.

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Напомним, бразильская модель Нажила Триндаде обвинила форварда ПСЖ в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло в середине мая в одном из парижских гостиниц.

Ранее американская модель Кэтрин Майорга обвинила в этом португальскую звезду Ювентуса Криштиану Роналду.

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