Неймар проиграл крупную сумму в запрещенном онлайн-казино – французские власти взялись за форварда ПСЖ
Ночные развлечения нападающего ПСЖ Неймар не остались без внимания.
Недавно бразилец проиграл один миллион евро в онлайн-казино. Трансляция этого происходила на канале Неймара в Twitch. Игра проходила в рамках коммерческого партнерства с Blaze, оператором, запрещенным во Франции. И рекламировать его на территории Франции запрещено.
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Согласно информации RMC Sport, деятельность бразильцы вызывает большой интерес у службы Национального управления по азартным играм. По словам источника, огромный проигрыш заинтересовал организацию, которая следит за действиями игрока в соцсетях. Пока не известно, будут ли применяться к игроку ПСЖ какие-либо санкции. Национальное управление сначала должно выяснить, находился ли бразилец на территории Франции.
Напомним, что Неймар травмирован и продолжает восстанавливаться после травмы. Пока бразилец не играет, он развлекает своих поклонников в Twitch, играя в азартные игры. В этом сезоне Неймар сыграл в 20 матчах Лиги 1, забив 13 голов.
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