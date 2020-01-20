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Неймар проголодался во время матча Кубка Франции – Мбаппе спас звездного одноклубника

20 января 13:08 425 Читати українською
Неймар проголодался во время матча Кубка Франции – Мбаппе спас звездного одноклубника
Неймар и Килиан Мбаппе / Фото из открытых источников

Курьезный эпизод произошел во время матча матча 1/16 финала Кубка Франции Лорьян – ПСЖ (0:1).

Нападающие ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе провели кубковый матч на скамейке запасных и развлекали себя как могли.

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Фотокорреспонденты поймали момент, на котором Мбаппе решил подкрепиться. Молодой француз доказал, что он не жадный и предложил Неймару присоединиться к "трапезе". Бразилец не отказался, а фотографии получились очень милыми.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Франции парижане встретятся с представителем третьго дивизиона По.

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Франция ПСЖ ПСЖ Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Неймар Неймар футбольные курьёзы Кубок Франции
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