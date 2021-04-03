Бразилец получил красную карточку в компенсированное время, но не смог успокоиться.

ПСЖ теряет терпение из-за заявлений Мбаппе – парижане обновили цену на форварда

Неймар направлялся в подтрибунное помещение рядом с Тьягу Джало, который столкнулся со звездой ПСЖ и также был удален. Соперники продолжили обмениваться горячими репликами и жестами. Разгневанный Неймар рванул к португальцу, но персонал смог помешать неизбежной схватке.

Добавим, что для нападающего ПСЖ это уже вторая красная в текущем розыгрыше Лиги 1. Ранее гнев самого дорогого игрока мира рухнул на защитника Альваро из Марселя (3 тур).

ПСЖ уступил Лиллю в хамской битве за лидерство – парижан похоронил экс-напарник Яремчука, а Неймар устроил скандал