Форвард ПСЖ Неймар стал лучшим футболистом матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

ПСЖ установил жесткий дедлайн относительно согласования нового контракта Неймара

Несмотря на то, что 29-летний бразилец не отличился результативными действиями в матче против Баварии, а его команда вообще проиграла (0:1), яркая игра Неймара побудила большинство фанатов проголосовать именно за него.

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Напомним, в полуфинальном поединке ЛЧ ПСЖ поборется с Манчестер Сити за путевку в решающий матч.

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