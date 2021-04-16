Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
УЕФА подводит итоги очередного этапа самого престижного клубного турнира.
Форвард ПСЖ Неймар стал лучшим футболистом матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Несмотря на то, что 29-летний бразилец не отличился результативными действиями в матче против Баварии, а его команда вообще проиграла (0:1), яркая игра Неймара побудила большинство фанатов проголосовать именно за него.
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Напомним, в полуфинальном поединке ЛЧ ПСЖ поборется с Манчестер Сити за путевку в решающий матч.
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