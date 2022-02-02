Соответствующее фото с трофеем 29-летний форвард сборной Бразилии выложил в Instagram.

Выбор победителя несколько удивляет, ведь в 2021 году Неймар не выиграл даже чемпионат Франции – ПСЖ сенсационно отдал титул Лиллю. На награду претендовали, в частности, Тьягу Силва (победитель ЛЧ в составе Челси), Винисиус и Каземиро из Реала, Эдерсон из Манчестер Сити. В списке номинантов были и экс-представители Шахтера – Фред и Фернандинью.

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В сезоне 2021/22 Неймар сыграл за ПСЖ 14 матчей и забил 3 гола (в Лиге чемпионов нападающий вообще не отличился результативными действиями). Ожидается, что бразилец успеет залечить травму до первого поединка 1/8 ЛЧ против Реала, который состоится 15 февраля в Париже.

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