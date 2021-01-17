"Я никогда не потеряю страсть к футболу, но были моменты, когда я действительно хотел завершить карьеру. Однажды я дошел до того, что спросил себя, почему я должен играть дальше, если людям это не нравится.

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Раньше я возвращался домой на эмоциях, но потом вспоминал все, что я сделал, чтобы выйти на этот уровень. Моя любовь к футболу успокаивала меня и возвращала к реальности.

Я никогда не чувствовал давления. Наоборот, я человек, который легко с ним справляется. Я 10-й номер в сборной Бразилии, ПСЖ, в конце концов, я просто Неймар. Теперь я играю рядом с лучшими игроками мира, горжусь тем, что я этого достиг и определенные люди считают меня кумиром", – цитирует Неймара Gaffer.

Напомним, недавно 28-летний бразилец заявил, что мечтает снова сыграть в одной команде с Лионелем Месси.

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