Похоже, будущее Неймара в парижском гранде все еще остается под вопросом.

Бразильская суперзвезда не раз заявлял, что хочет вновь поиграть с Лионелем Месси. Более того, Неймар уже сообщил о своем желании руководству Барселоны, сообщает Marca со ссылкой на Diari ARA.

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По данным источника, форвард даже приостановил переговоры о продлении контракта с ПСЖ, ведь подозревает, что аргентинец собирается пролонгировать сотрудничество с каталонцами. Учитывая то, что переход Месси в ПСЖ выглядит не таким уж и реальным, Неймар намекнул Барселоне, что готов вернуться в Испанию.

Эту информацию подтверждает и недавнее интервью Андре Кури, бывшего руководителя селекционной службы "блаугранас" в Бразилии, в котором он сказал: "Неймар будет снова играть с Месси, но не в ПСЖ, а в Барселоне".

Заметим, контракт бразильца с французским грандом заканчивается летом 2022 года, соглашение аргентинца с каталонским клубом рассчитано до конца текущего сезона. Будущее обоих еще окончательно не решено.

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