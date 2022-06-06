Состоялось несколько товарищеских поединков с участием национальных команд, которые сыграют на ЧМ-2022. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Япония – Бразилия – 0:1

Гол: Неймар, 77 (пен)

Южная Корея – Чили – 2:0

Голы: Хван Хи Чан, 12, Хын Мин Сон, 90+1

Удаление: Ибакаче, 52 (Чили)

США – Уругвай – 0:0

Мексика – Эквадор – 0:0

Бразилия минимально справилась с Японией – обе команды квалифицировались на Мундиаль. Победу подопечным Тите принес Неймар, реализовавший пенальти. Для форварда ПСЖ это 74-й гол за "селесао" в 119-ти матчах. От рекорда Пеле десятку Бразилии отделяют всего 3 мяча.

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Южная Корея обыграла Чили, которая не поедет на Мундиаль. За азиатскую сборную забивали представители АПЛ – Хван Хи Чан из Вулверхэмптона и лучший бомбардир Премьер-лиги Хын Мин Сон.

Поединки США – Уругвай и Мексика – Эквадор (все четыре сборные вышли на ЧМ) завершились нулевыми ничьими.

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