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"Неймар придумал историю, чтобы не возвращаться в Париж", – журналист

10:51 109 Читати українською
"Неймар придумал историю, чтобы не возвращаться в Париж", – журналист
Неймар / Reuters

Звездный форвард Неймар готовится к переходу Барселоны любыми способами.

"Барселона хочет, чтобы Неймар перешел к ним, и ПСЖ желает избавиться проблемы. Думаю, он вернется в Барселону.

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Бразилец придумал историю, чтобы не возвращаться в Париж. Неймар имел два варианта, чтобы покинуть ПСЖ: выиграть с парижанами Лигу чемпионов, и они могли бы его отпустить, или подорвать атмосферу в клубе изнутри, что он сейчас и делает.

Барселона и Неймар уже договорились о трансфере, все готово для его перехода", – отметил журналист Марсело Бехлер в комментарии Marca.

Отметим, что именно Бехлер анонсировал трансфер Неймара в ПСЖ в 2017 году.

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