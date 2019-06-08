Неймар прибыл в полицию для дачи показаний на инвалидном кресле

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар дал показания в полицейском участке по своему делу об изнасиловании.

Неймар прибыл в полицейский участок на инвалидной коляске для дачи показаний по делу об изнасиловании, информирует AS.

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Добавим, что Неймар получил травму голеностопа в товарищеском матче с Катаром. По предварительной информации, бразильцу может потребоваться до четырех месяцев восстановления, если понадобится операция.

Напомним, что ранее модель Наджила Триндаде обвинила Неймара в изнасиловании. По ее словам, 27-летний футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле.

"Я сказала ему, что ничего не будет, но он не остановился", – девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании