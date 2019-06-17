Неймар прекратил переговоры с ПСЖ относительно нового контракта

Форвард ПСЖ Неймар не стал продолжать переговоры о пролонгации контракта.

Неймар прекратил переговоры по продлению контракта с ПСЖ, сообщает le10sport. Парижане предлагали новое соглашение, но бразилец, по словам источника, полностью остановил процесс.

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Ранее распространялись слухи о возможном возвращении форварда в Барселону, также им активно интересовался мадридский Реал.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за рекордные 222 млн евро. Недавно новым спортивным директором парижан стал Леонардо.

Продление контракта с главной звездой было приоритетом клуба, но вряд ли это возможно в ближайшее время.