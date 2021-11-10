Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар не устает экспериментировать со своим стилем.

Самый дорогой футболист мира появился в лагере "селесао" с новой прической.

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Неймар выкрасил волосы в белый цвет, а сбоку нарисовал черный силуэт летучей мыши. Очевидно, 29-летний нападающий любит фильмы и комиксы о культовом супергерое – Бэтмене.

Неймар сможет похвастаться обновленными волосами в двух матчах отбора ЧМ – 12 ноября бразильцы будут принимать Колумбию, а 17-го поедут в гости к Аргентине.

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