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Неймар пожертвовал значительную сумму на борьбу с коронавирусом

11:50 23 Читати українською
Неймар пожертвовал значительную сумму на борьбу с коронавирусом
Неймар / AFP

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар присоединился к противостоянию всей планеты с пандемией коронавируса.

Бразильский форвард не афишировал сумму пожертвования, но ее выяснила пресса. Неймар пожертвовал около 878 тысяч евро. Об этом со ссылкой на бразильские СМИ сообщает Sport.es.

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Эти средства получили ЮНИСЕФ и благотворительный фонд, основанный бразильскими знаменитостями во главе с телеведущим Лучано Геком. Деньги будут направлены на борьбу с коронавирусом, а также тем, кто борется с последствиями пандемии. Также селебритис собрали более 250 тысяч евро нуждающимся из фавел Рио-де-Жанейро.

К слову, в Бразилии на 3 апреля зафиксировано 8066 случаев заболевания коронавирусом, 327 из них – летальные.

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Теги
коронавирус Неймар Неймар Франция
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