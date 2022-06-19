Бразилец известен своей тягой к веселой жизни. Неймар не раз пропускал матчи только потому, что просто летал в Бразилию на день рождения к кому-нибудь из родственников. За это форварда беспощадно критикуют в прессе и соцсетях.

Неймар резко ответил на планы ПСЖ избавиться от него летом

"Потрачено... Нельзя праздновать день рождения бабушки, сына, жены и тем более свой.

Быть спортсменом непросто. Ты можешь быть счастлив только после того, как твоя карьера закончится. Какое безумие", – написал Неймар в своем Twitter.

К слову, в прошлом сезоне бразилец сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач. По информации СМИ, парижане уже не прочь продать Неймара, но покупателей на него нет.

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