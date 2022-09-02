Руководство ПСЖ прошлым летом выходило на "горожан" с предложением по Неймару. Однако Гвардиола был категорически против этого трансфера, утверждает Sport.es.

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По информации источника, испанский специалист решил, что форвард может негативно повлиять на атмосферу в команде. Поскольку Манчестер Сити уже подписал Эрлинга Холанда, то поиск нового форварда не был столь необходим, чтобы пренебречь этим фактором.

Стоит отметить, что Хосеп Гвардиола второе лето подряд блокирует переезд суперзвезды на Этихад. Год назад свои услуги Манчестер Сити предлагал Криштиану Роналду. Как и в ситуации с Неймаром, решающее слово было за испанцем.

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