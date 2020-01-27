Неймар посвятил гол Коби Брайанту, фаны Нанта почтили память Салы, хавбек Лиона получил ужасную травму: 21 тур Лиги 1

Состоялись очередные матчи 21-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о поединках на сайте "Футбол 24".

Франция, 21 тур

Лион – Тулуза – 3:0

Голы: Корне, 29, Дембеле, 71, Экамби, 77

Нант – Бордо – 0:1

Гол: Бриан, 86

Лилль – ПСЖ – 0:2

Голы: Неймар, 28, 52 (п)

Программу игрового дня открывали в Лионе, где местный клуб легко разобрался с Тулузой. "Фиалки" пропустили три "сухих" мяча. Однако поединок запомнится жутким эпизодом с участием хавбека "ткачей" Мартена Терье.

Во время матча игрок упал на газон и потерял сознание. Это произошло на 20-й минуте встречи. 22-летнего футболиста унесли с поля на носилках. После игры представители Лиона сообщили, что Терье пришел в себя и футболисту уже лучше.

Перед матчем против Бордо Нант почтил память бывшего нападающего команды Эмилиано Салы. 21 января исполнился год со дня последнего полета аргентинца, который погиб при падении самолета над Ла-Маншем.

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Отметим, что Нант не сумел в отчетном матче зацепиться за очки. Гол Джимми Бриана в конце поединка принес победу Бордо.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.



Merci au peuple jaune et vert pour ce sublime hommage. pic.twitter.com/YHLzzIHKcS — FC Nantes (@FCNantes) January 26, 2020

Неймар продолжает штамповать голы за ПСЖ. Бразилец отличился уже в седьмом матче Лиги 1 подряд. Особенно трогательным получился второй гол. Неймар вов ремя перерыва узнал о трагической гибели Коби Брайанта, потому посвятил забитый мяч легендарному баскетболисту.

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