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Неймар попросил руководство ПСЖ приобрести Коутиньо, – СМИ

15 мая 21:42 258 Читати українською
Неймар попросил руководство ПСЖ приобрести Коутиньо, – СМИ
Коутиньо и Неймар / Reuters

Атакующий полузащитник испанской Барселоны Филиппе Коутиньо может оказаться во французском Пари Сен-Жермен.

Бразилец в летнее трансферное окно может перебраться на Парк де Пренс, сообщает Paris United.

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По информации издания, приобрести Коутиньо боссов парижан попросил его соотечественник, форвард Неймар. Оба игрока хорошо ладят, поскольку выступали за сборные Бразилии разных возрастов. Также повышают шансы на трансфер хорошие отношения руководства ПСЖ с агентом хавбека Барсы Кией Джурабчианом.

Сезон 2018/19 неудачно складывается для Филиппе Коутиньо. Он не смог стать полноценным игроком основы "блаугранас", а также поссорился с активными болельщиками Барселоны.

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