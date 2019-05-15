Неймар попросил руководство ПСЖ приобрести Коутиньо, – СМИ

Атакующий полузащитник испанской Барселоны Филиппе Коутиньо может оказаться во французском Пари Сен-Жермен.

Бразилец в летнее трансферное окно может перебраться на Парк де Пренс, сообщает Paris United.

Моуринью оценил возможность возглавить ПСЖ

По информации издания, приобрести Коутиньо боссов парижан попросил его соотечественник, форвард Неймар. Оба игрока хорошо ладят, поскольку выступали за сборные Бразилии разных возрастов. Также повышают шансы на трансфер хорошие отношения руководства ПСЖ с агентом хавбека Барсы Кией Джурабчианом.

Сезон 2018/19 неудачно складывается для Филиппе Коутиньо. Он не смог стать полноценным игроком основы "блаугранас", а также поссорился с активными болельщиками Барселоны.

Топ-10 трансферов лета, которые могут снести крышу: Барса дважды входит в одну реку, невероятный "шопинг" Реала