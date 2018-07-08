Неймар попросил руководство ПСЖ подписать Суареса

Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар выразил пожелание, чтобы боссы французского гранда подписали еще одного форварда Барселоны – Луиса Суареса. Он должен заменить Эдинсона Кавани, с которым у бразильца не сложились отношения.

Суарес может стать топ-целью ПСЖ в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

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По информации издания, нападающий парижан Неймар понял, что ему придется провести на Парк де Пренс еще минимум год, поэтому хочет сделать сезон 2018/19 более успешным по сравнению с предыдущим. Для этого, по мнению бразильца, нужно сделать несколько вещей.

ПСЖ должен попрощаться с Эдинсоном Кавани, с которым у Неймара возник конфликт на старте прошлого сезона. Бразильский нападающий все еще мечтает бросить вызов претендентам на "Золотой мяч" и считает, что сможет достичь этого в Париже, если его партнером в атаке станет другой уругваец – Луис Суарес из Барселоны.

Кавани может покинуть Париж, если на сторону Неймара станут другие бразильцы в команде – Тиагу Силва, Маркиньос, Дани Алвес. Уругвайцем активно интересуется Наполи, за который он уже играл в 2010-2013 гг. В то же время препятствием трансферу Суареса в ПСЖ могут стать прохладные отношения боссов клубов, которые ухудшились после трансфера Неймара год назад за 222 млн евро.