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Неймар получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии

16:58 26 Читати українською
Неймар получил травму в товарищеской игре за сборную Бразилии
Неймар / O Jogo

Нападающий ПСЖ Неймар получил очередную травму. Звездный бразилец преждевременно покинул поле в товарищеском матче между сборными Бразилии и Нигерии.

27-летний футболист вышел в стартовом составе, но был заменен уже на 12-й минуте матча. Покидая поле, Неймар держался за заднюю поверхность бедра. Вместо него на поле появился полузащитник Баварии Филиппе Коутиньо.

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Напомним, бразилец почти полностью пропустил вторую половину прошлого сезона из-за травмы, которую он получил в матче чемпионата Франции против марсельского Олимпика.

Отметим, что в этом сезоне в активе Неймара 4 гола в 5 матчах Лиги 1, турнирную таблицу которой возглавляет ПСЖ.

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Теги
Товарищеские матчи ПСЖ ПСЖ Мир Неймар Неймар Бразилия Бразилия
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