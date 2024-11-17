Нападающий Аль-Хиляля Неймар никак не может избавиться от проблем с травмами, за что ему достается даже на родине.

Бразилец более года проходил реабилитацию от травмы крестообразной связки – не успел восстановиться, как снова получил повреждение, которое вывело его из игры примерно на месяц. СМИ все активнее пишут о близком конце карьеры Неймара в Саудовской Аравии.

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Форварда связывают с возвращением в его родной клуб – Сантос. Благодаря этой новости бразильским журналистам удалось спровоцировать президента Палмейраса на резонансный комментарий. Лейла Перейра не подбирала слов, когда у нее спросили, мог бы подобный трансфер осуществить ее клуб.

"Неймар – замечательный игрок, но он едет в Сантос. Не знаю, вам нужно спросить у Сантоса, а не здесь, сюда он не придет. Я хочу инвестировать в кого-то, кто сможет прийти немедленно, кто сможет начать завтра, если решит тренер. Палмейрас не является медицинским департаментом. Я не принимаю, если игрок, которого подписал Палмейрас, не готов играть немедленно", – цитирует Луйлу Goal.

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