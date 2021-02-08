Ванда Нара и Мауро Икарди умеют приятно удивить своих друзей неожиданными подарками. Одноклубнику аргентинского форварда Неймару досталась кукла в натуральный рост.

Звездные супруги приобрели для бразильского нападающего куклу Бэтмена. Фотографии с подарком появились в персональном Instagram Икарди.

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"С днем рождения. Желаю тебе наилучшего сегодня и всегда", – написал аргентинец. "Когда ты посмотришь на этого Бэтмена, то сразу будешь вспоминать, как эта семья любит тебя и твоих родных", – добавила в комментариях Нара.

Напомним, что 5 февраля Неймар отпраздновал свое 29-летие. Накануне он помог ПСЖ одолеть Марсель в Ле Классик, заменив во втором тайме именно Икарди.

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