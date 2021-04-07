Звезда ПСЖ Неймар не поможет своей команде в ближайших поединках Лиги 1.

Неймар получил дисквалификацию на два матча Лиги 1 за свое поведение в поединке против Лилля (0:1), сообщает Get French Football News.

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В конце встречи бразилец толкнул защитника гостей Тьягу Джало, за что получил красную карточку, но этим эпизод не завершился. Неймар подождал Джало в подтрибунном помещении, где продолжил выяснять отношения с молодым португальцем.

Таким образом форвард парижан не сыграет против Страсбура и Сент-Этьена. После 31-го тура Лиги 1 Лилль лидирует, опережая ПСЖ на три очка.

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