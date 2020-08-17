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Неймар получил награду УЕФА за то, что оставил Малиновского и Ко без Лиги чемпионов

15:09 - Читати українською
Неймар получил награду УЕФА за то, что оставил Малиновского и Ко без Лиги чемпионов
Неймар и Мбаппе / фото из открытых источников

УЕФА выбрал лучшего игрока на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов – звезда ПСЖ опередил обидчика Барселоны.

Томас Мюллер, Дайот Упамекано и Мусса Дембеле не смогли обогнать Неймара в голосовании за лучшего игрока четвертьфиналов Лиги чемпионов, информирует официальный твиттер УЕФА.

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Бразилец провел полный матч против Аталанты и отметился результативной передачей на Маркиньоса. Кроме того, Неймар повторил достижение Месси по количеству обыгрышей соперника.

К слову, форвард провел 25 поединков в сезоне 2019/20, записав в свой актив 19 голов и 11 ассистов.

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Теги
Томас Томас Мюллер Неймар Мусса Мусса Дембеле Лига чемпионов УЕФА Дайот Дайот Упамекано
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