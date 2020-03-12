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"Неймар показал, что он хороший актер": спортдир Боруссии Д пристыдил бразильца за картинное падение в стычке с Джаном

21:00 61 Читати українською
"Неймар показал, что он хороший актер": спортдир Боруссии Д пристыдил бразильца за картинное падение в стычке с Джаном
Джан против Неймара / Reuters

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк считает сомнительным удаление хавбека Эмре Джана в матче 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2).

28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
 
Эмре Джан 88’
28’ Неймар
45+1’ Хуан Бернат
88’ Эмре Джан

"Решение арбитра было слишком суровым, Эмре просто подошел к сопернику. Неймар показал, что он хороший актер.

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я разочарован нашей слабой игрой в атаке. Я чувствую, что мы могли бы выступить лучше, но не отдали все силы для достижения результата", – цитирует Цорка Sky Germany.

Напомним, Джана удалили на 89-й минуте матча при счете 2:0 в пользу ПСЖ.

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