"Неймар показал, что он хороший актер": спортдир Боруссии Д пристыдил бразильца за картинное падение в стычке с Джаном

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк считает сомнительным удаление хавбека Эмре Джана в матче 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ (0:2).

"Решение арбитра было слишком суровым, Эмре просто подошел к сопернику. Неймар показал, что он хороший актер.

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я разочарован нашей слабой игрой в атаке. Я чувствую, что мы могли бы выступить лучше, но не отдали все силы для достижения результата", – цитирует Цорка Sky Germany.

Напомним, Джана удалили на 89-й минуте матча при счете 2:0 в пользу ПСЖ.

ПСЖ одолел Боруссию и вышел в четвертьфинал ЛЧ – Неймар забил победный, заработал удаление и высмеял Холанда