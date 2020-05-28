Неймар поиздевался над собственным сыном, который продемонстрировал полное отсутствие футбольного таланта

Форвард ПСЖ в поисках развлечений не пожалел даже собственного сына.

Футбольные способности сына Неймара оставляют желать лучшего – в этом можно убедиться, просмотрев видео из Instagram 28-летнего форварда ПСЖ. Именитый отец бросал парню небольшие мячи, а тот должен был поразить импровизированные "ворота".

"Фарерский Бекхэм" забил 4 гола за 13 минут – фантастический хет-трик со штрафных

Сын бразильца никак не мог попасть в цель, за что поплатился – вместо мяча Неймар бросил ему куриное яйцо. Парень, ничего не подозревая, сыграл головой, но "мяч" на ней и остался.

Напомним, ПСЖ, за который выступает Неймар, третий раз подряд стал чемпионом Франции. Сезон в Лиге 1 был завершен досрочно.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1