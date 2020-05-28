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Неймар поиздевался над собственным сыном, который продемонстрировал полное отсутствие футбольного таланта

14:09 70 Читати українською
Неймар поиздевался над собственным сыном, который продемонстрировал полное отсутствие футбольного таланта
Неймар с сыном / фото из соцсетей

Форвард ПСЖ в поисках развлечений не пожалел даже собственного сына.

Футбольные способности сына Неймара оставляют желать лучшего – в этом можно убедиться, просмотрев видео из Instagram 28-летнего форварда ПСЖ. Именитый отец бросал парню небольшие мячи, а тот должен был поразить импровизированные "ворота".

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Сын бразильца никак не мог попасть в цель, за что поплатился – вместо мяча Неймар бросил ему куриное яйцо. Парень, ничего не подозревая, сыграл головой, но "мяч" на ней и остался.

Напомним, ПСЖ, за который выступает Неймар, третий раз подряд стал чемпионом Франции. Сезон в Лиге 1 был завершен досрочно.

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Día de trolagem com o filho

Допис, поширений ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

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Теги
футбольные курьёзы Мир Неймар Неймар Видеоновости
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