Главная звезда бразильцев Неймар станет помощником для Тите и его тренерского штаба в 1/8 финала ЧМ-2022. Соперником "селесао" будет Южная Корея.

Форвард травмировался еще в первом туре в матче против Сербии (2:0). Следующие две встречи – против Швейцарии и Камеруна – он пропустил, но теперь снова вернулся в строй.

Неймар близок к возвращению – роскошные новости для Бразилии перед плей-офф ЧМ-2022

Накануне Неймар тренировался с партнерами по сборной, а после опубликовал положительное сообщение в Twitter . "Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет", – написал бразилец.

Впереди у "селесао" поединок 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи, который состоится в понедельник, 5 декабря. Ожидается, что Ней уже будет в заявке, но не факт, что будет играть со старта.