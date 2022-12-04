Неймар подтвердил возвращение в состав Бразилии перед плей-офф ЧМ
Главная звезда бразильцев Неймар станет помощником для Тите и его тренерского штаба в 1/8 финала ЧМ-2022. Соперником "селесао" будет Южная Корея.
Форвард травмировался еще в первом туре в матче против Сербии (2:0). Следующие две встречи – против Швейцарии и Камеруна – он пропустил, но теперь снова вернулся в строй.
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Накануне Неймар тренировался с партнерами по сборной, а после опубликовал положительное сообщение в Twitter. "Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет", – написал бразилец.
Впереди у "селесао" поединок 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи, который состоится в понедельник, 5 декабря. Ожидается, что Ней уже будет в заявке, но не факт, что будет играть со старта.
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