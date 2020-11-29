Гол в ворота Бордо стал особенным для нападающего ПСЖ Неймара.

Бразилец отметил юбилей – 50 голов во французской Лиге 1, сообщает Stats Foot. Для этого Неймару понадобилось всего 58 матчей.

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Ранее рекорд ПСЖ принадлежал Златану Ибрагимовичу, который справился за 59 поединков. Неймар опередил шведа совсем немного, но общий рекорд чемпионата Франции в активе других игроков. Легенды Марселя Гуннар Андерссон и Йосип Шкоблар забивали свои первые 50 мячей в Лиге 1 за 53 и 54 матча соответственно.

Напомним, Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом мира.

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