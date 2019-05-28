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Неймар пафосно прибыл в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете

10:21 52 Читати українською
Неймар пафосно прибыл в расположение сборной Бразилии на собственном вертолете
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар ценит свое время и не намерен тратить его на пребывание в пробках бразильских дорог.

Неймар прилетел в тренировочный лагерь сборной Бразилии на собственном вертолете Airbus H-145, сообщает OJJ TV.

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"Железня птица" звездного форварда разработана компанией Mercedes Benz, а его стоимость составляет 13 млн евро. На вертолет нанесены инициалы Неймара.

Напомним, сборная Бразилии проводит подготовку к Копа Америка, где будет выступать в статусе хозяина. Турнир стартует 14 июня, и продлится до 7 июля.

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