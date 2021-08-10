"Снова вместе", – написал Неймар в Instagram, запостив видео совместных радостных моментов времен Барселоны.

ПСЖ анонсировал трансфер Месси – аргентинец приземлился в Париже

Неймар и Месси вместе играли за Барселону с 2013-го по 2017-й. Бразилец перешел в ПСЖ якобы для того, чтобы выйти из тени Лионеля, но даже не приблизился к "Золотому мячу". А вот Месси с тех пор еще раз стал лучшим футболистом года.

Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. Поэтому аргентинец решил перейти в ПСЖ.

Неймар предлагал Месси 10 номер в Париже, однако Лионель отказался. В Париже форвард будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

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