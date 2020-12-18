Неймар отметился самым красивым голом группового этапа Лиги чемпионов – шедевр в ворота Шахтера стал вторым
17:59 - Читати українською
УЕФА продолжает подводить итоги первой части розыгрыша самого престижного клубного турнира.
Гол форварда ПСЖ Неймара в поединке против Истанбул Башакшехира стал главным украшением группового этапа ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала
На второй строчке этого рейтинга расположился роскошный удар лидера Реала Луки Модрича в ворота Шахтера. Замыкает тройку лучших нападающий Барселоны Гризманн за техничный удар пяткой в ворота Ференцвароша Сергея Реброва.
Напомним, ПСЖ и Барселона посоревнуются в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
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