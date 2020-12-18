Гол форварда ПСЖ Неймара в поединке против Истанбул Башакшехира стал главным украшением группового этапа ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 1/8 финала

На второй строчке этого рейтинга расположился роскошный удар лидера Реала Луки Модрича в ворота Шахтера. Замыкает тройку лучших нападающий Барселоны Гризманн за техничный удар пяткой в ворота Ференцвароша Сергея Реброва.

Напомним, ПСЖ и Барселона посоревнуются в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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