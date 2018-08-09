Неймар оставил Бразилию без трансляции Лиги 1 – он не собирается отрабатывать контракт с ПСЖ

Звездный форвард ПСЖ Неймар не связывает свое будущее с французским клубом на длительный период.

Неймар после завершения ЧМ-2018 публично опроверг слухи о возможном переходе в Реал. 26-летний футболист решил остаться в ПСЖ, однако бразильские СМИ имеют основания полагать, что он может сбежать из "золотой клетки" Катара уже следующим летом.

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За несколько дней до старта чемпионата Франции ни один из бразильских телеканалов не договорился о трансляции турнира, где выступает главная звезда "Селесао". Кроме того, что beIN Media Group требует серьезные средства за телеправа, южноамериканских телевизионщиков отпугивает длительность контракта, котоая составляет 3 года. В Бразилии очень сомневаются, что Неймар будет выступать за ПСЖ в течение указанного периода после встречи игрока с представителями Globo, информирует Esporte.uol.

Прежде чем подписывать договор на трансляцию матчей Лиги 1, в Globo решили лично поговорить с Неймаром, чтобы понять, собирается ли футболист отработать свой контракт. Поскольку капитан "пентакампеонов" не предоставил никаких гарантий, что останется в ПСЖ до 2022 года, бразильский телеканал серьезно засомневался, покупать ли недешевые телеправа.

Уже в воскресенье, 12 августа, ПСЖ с Неймаром стартуют в чемпионате Франции 2018/19 матчем против Кана, но Бразилия рискует остаться без трансляции поединка.

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