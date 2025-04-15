Сантос решил не продолжать сотрудничество с наставником команды Педро Кайшиньей.

За три тура чемпионата Бразилии у команды Неймара одна ничья и два поражения. Неудача с Флуминенсе стала последней каплей для руководства относительно судьбы Педро Кайшиньи.

Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии – его убеждает экс-партнер по сборной Франции

Как сообщает пресс-служба Сантоса, наставника решили уволить. Вместе с главным тренером Педру Кайшиньей клуб покинули два его ассистента, а также тренер вратарей и тренер по физподготовке. Исполнять обязанности главного тренера будет бывший игрок сборной Бразилии Сезар Сампайо.

К слову, отставка тренера состоялась 14 апреля – в день 113-летия клуба.

Напомним, Сантос после трех туров находится на 18 месте в турнирной таблице, набрав лишь один балл.

"Це для мене детокс": екс-зірка Барселони закохався в Бразилію, ходить у фавели і мріє про титул чемпіона світу