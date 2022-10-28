Звезда ПСЖ Неймар теперь может спать спокойно. Прокуратура Испании сняла с него все обвинения.

Инвестиционная компания DIS подала на футболиста в суд, требуя двухлетнего тюремного заключения и штрафа в размере 10 миллионов евро для него. Организация, владевшая 40% трансферных прав на Нея, утверждала, что не получила от перехода бразильца из Сантоса в Барселону полагающуюся ей сумму.

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Также сторона обвинения требовала 5 лет тюрьмы для бывшего президента Барселоны Сандро Роселя и штраф в 8,4 млн для каталонского клуба. 28 октября испанская прокуратура оправдала и "блаугранас", и Неймара по делу о возможной коррупции и мошенничестве, сообщает ESPN .

"Нет даже малейшего намека на преступление", – заявил прокурор Луис Гарсия Кантон после того, как все подсудимые дали показания.

Представители 30-летней бразильской звезды будут требовать от DIS возмещения ущерба, нанесенного обвинением. В понедельник состоится крайнее заседание суда, на котором Неймар сможет сказать последнее слово.