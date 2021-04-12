В летнее трансферное окно, очевидно, следует готовиться к восстановлению трансферной саги с вероятного возвращения Неймара в испанскую Барселону.

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Еще несколько недель назад новый контракт Неймара с ПСЖ выглядел делом времени. Однако, после избрания президентом Барсы Лапорты "блаугранас" начали кампанию по удержанию Месси в столице Каталонии. Это возобновило интерес Неймара, стремящегося снова играть рядом с аргентинцем, к возвращению на Камп Ноу. Месси якобы ежедневно "бомбардирует" скандального нападающего призывами вернуться в Барселону.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ из чемпионата Испании четыре года назад за рекордные 222 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.

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