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Неймар одел костюм "желтой карточки"

12 ноября 06:00 4 Читати українською
Неймар одел костюм "желтой карточки"
Неймар / Фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ Неймар примерил на себя оригинальный костюм и забавно прокомментировал свой вид.

Неймар всегда славился своей слабостью к модным трендам и брендовой одежде.

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На этот раз бразилец одел на себя костюм желтого цвета и решил продемонстрировать свой уровень чувства юмора.

"Желтая карточка", – подписал Неймар фото, которое опубликовал в Instagram.

Напомним, в текущем чемпионате Франции Неймар провел 10 матчей, в который отметился 9-ю голами и 5-ю ассистами.

Теги
Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция
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