Неймар одел костюм "желтой карточки"

Нападающий ПСЖ Неймар примерил на себя оригинальный костюм и забавно прокомментировал свой вид.

Неймар всегда славился своей слабостью к модным трендам и брендовой одежде.

Неймар может сесть в тюрьму на 6 лет – СМИ

На этот раз бразилец одел на себя костюм желтого цвета и решил продемонстрировать свой уровень чувства юмора.

"Желтая карточка", – подписал Неймар фото, которое опубликовал в Instagram.

Напомним, в текущем чемпионате Франции Неймар провел 10 матчей, в который отметился 9-ю голами и 5-ю ассистами.