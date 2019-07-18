Неймар очень талантливый, но у него отсутствуют лидерские качества, – защитник Монпелье Хилтон

Защитник Монпелье Хилтон поделился впечатлениями от игры скандального форварда ПСЖ Неймара.

"Не каждый имеет возможность сыграть против игрока с его талантом, и если он покинет чемпионат Франции, это будет позором. Мы не знаем, что происходит в его голове, у него было много проблем с приходом в ПСЖ, и я думаю, что он хочет покинуть клуб.

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Неймар не имеет лидерских качеств, это очевидно. Неймар невероятно талантливый, но он не способен быть лидером команды.

В Бразилии многие был рад травме Неймара перед началом Копа Америка-2019. Но если бы он выступал бы на турнире, то стал бы лучшим игроком соревнования", – отметил Хилтон в комментарии L`Equipe.

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