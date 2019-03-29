Неймар оценил перспективы Мбаппе

Нападающий ПСЖ Неймар поделился мнением о своем одноклубнике Килиане Мбаппе.

"Для меня Мбаппе уже является феноменом, он может сделать отличную карьеру и стать еще лучше, чем сейчас. Я не сомневаюсь, что он станет одним из величайших игроков в мировом футболе.

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Он спокоен, счастлив, полон радости, всегда готов пошутить. Очевидно, что он все еще остается молодым парнем, он должен набраться больше опыта", – цитирует Неймара Goal.com.

К слову, в текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, где забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.

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