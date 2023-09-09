Нападающий Аль-Хиляля отметился дублем в матче против Боливии в отборе на ЧМ-2026 и теперь может похвастаться 79 голами за "селесао". Неймар стал лучшим бомбардиром в истории бразильской сборной, обойдя легендарного Пеле (77).

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Для своего достижения 31-летнему Неймару понадобилось 125 матчей и в среднем 132 минуты на гол. Пеле был гораздо "шустрее" – он набил свои 77 мячей всего за 92 игры, то есть в среднем отличался каждые 95 минут.

Напомним, Неймар дебютировал за национальную сборную Бразилии 10 августа 2010 года и сразу забил в спарринге против США. Летом нападающий сменил клубную прописку, перейдя из ПСЖ в саудовский Аль-Хиляль.

Brazil have a new goalscoring king!



Neymar's 78th goal overtakes Pele as @CBF_Futebol's all-time men's leading scorer. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EmztniOFMJ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 9, 2023

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