Неймар обошел Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии
Неймар навеки вписал свое имя в историю национальной сборной Бразилии.
Нападающий Аль-Хиляля отметился дублем в матче против Боливии в отборе на ЧМ-2026 и теперь может похвастаться 79 голами за "селесао". Неймар стал лучшим бомбардиром в истории бразильской сборной, обойдя легендарного Пеле (77).
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Для своего достижения 31-летнему Неймару понадобилось 125 матчей и в среднем 132 минуты на гол. Пеле был гораздо "шустрее" – он набил свои 77 мячей всего за 92 игры, то есть в среднем отличался каждые 95 минут.
Напомним, Неймар дебютировал за национальную сборную Бразилии 10 августа 2010 года и сразу забил в спарринге против США. Летом нападающий сменил клубную прописку, перейдя из ПСЖ в саудовский Аль-Хиляль.
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