Неймар объяснил, почему старается избегать игры головой – интересная причина

Бразильский форвард французского ПСЖ опасается использовать голову в игровых ситуациях.

"Голова нужна только для того, чтобы думать. Когда я играю – делаю это ногами. Я неплохо играю головой, даже очень хорошо. Могу качественно завершать атаки. Но, честно говоря, мне немного страшно.

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Прыгаешь, и вратарь ударяет тебя, выбивая мяч. Ты лежишь, потом оказываешься в больнице. Ты вне игры. Поэтому я предпочитаю идти в сторону и ждать, пока мяч приземлится. Это намного безопаснее", – цитирует Неймара издание Get French Football News.

Напомним, в текущем сезоне в чемпионате Франции 28-летний бразилец провел 15 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает футболиста в 160 млн евро.

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