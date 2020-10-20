Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар намерен остаться в своем нынешнем клубе.

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28-летний футболист хочет продолжить выступления за парижан и пролонгировать контракт, сообщает издание Le Parisien. Однако при этом он недоволен, что клуб все еще не начал переговоров по новому соглашению. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро. Летом 2019-го футболист хотел покинуть клуб и вернуться к "сине-гранатовым", но сейчас ситуация изменилась. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок. В текущем сезоне форвард провел 3 матча в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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