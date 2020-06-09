Неймар нецензурно оскорбил бойфренда своей матери – между парой произошел кровавый конфликт

Форвард ПСЖ Неймар одним словом оценил непростой характер своего потенциального отчима.

Между матерью Неймара Надин Гонсалвеш и ее 23-летним бойфрендом Тьяго Рамосом случился конфликт, который завершился 12-ю швами на руке молодого ловеласа.

Мама Неймара попала в неприятности из-за 23-летнего бойфренда – парню наложили 12 швов

Бразильский форвард ПСЖ во время прямой трансляции на Twitch высказал свое мнение об этой ситуации, назвав Рамоса "пи*аром", сообщает Sport.ES.

Стоит отметить, что Тьяго не скрывает своей бисексуальности. Ранее, возлюбленный матери Неймара уже обвинялся в избиении своей бывшей 44-летней подруги.

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