Бразилец рискует пропустить не менее 6 недель, сообщает RMC Sport.

Неймар получил жуткую травму во время матча – звезду ПСЖ вынесли на носилках

Неймар получил повреждение и был вынужден покидать поле на носилках в матче против Сент-Этьена (3:1). Предварительный диагноз – растяжение связок голеностопа. На сегодняшний день (29 ноября) запланировано более детальное обследование, когда на ноге 29-летнего нападающего спадет отек.

Неймар должен вернуться примерно во второй половине января 2022-го. За это время звезда ПСЖ пропустит 5 туров чемпионата, один матч Кубка Франции и завершающий поединок группового этапа ЛЧ против Брюгге.

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