Неймар не сыграет до конца года – последствия жуткой травмы звезды ПСЖ
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар готовится к длительному больничному.
Бразилец рискует пропустить не менее 6 недель, сообщает RMC Sport.
Неймар получил жуткую травму во время матча – звезду ПСЖ вынесли на носилках
Неймар получил повреждение и был вынужден покидать поле на носилках в матче против Сент-Этьена (3:1). Предварительный диагноз – растяжение связок голеностопа. На сегодняшний день (29 ноября) запланировано более детальное обследование, когда на ноге 29-летнего нападающего спадет отек.
Неймар должен вернуться примерно во второй половине января 2022-го. За это время звезда ПСЖ пропустит 5 туров чемпионата, один матч Кубка Франции и завершающий поединок группового этапа ЛЧ против Брюгге.
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