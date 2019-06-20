Неймар не собирается возвращаться в ПСЖ – бразилец хочет начать подготовку к новому сезону с Барселоной

Отношения между Неймаром и ПСЖ зашли в тупик, вероятно, бразилец не вернется во Францию.

27-летний нападающий сказал президенту французского гранда, что никогда не чувствовал себя счастливым в ПСЖ. После перехода во Францию ​​Неймар столкнулся с рядом трудностей, из-за чего хочет покинуть клуб.

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После окончания прошлого сезона бразильский форвард самовольно покинул расположение парижан, а сейчас Неймар не хочет возвращаться во Францию, требуя у руководства клуба продать его.

Приоритетом для 27-летнего нападающего является переход в Барселону, именно с каталонцами Неймар хочет начать подготовку к следующему сезону, сообщает Sport.es.

Напомним, в прошлом сезоне бразильский форвард сыграл за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, где забил 23 гола и отдал 13 результативных передач.

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К слову, недавно сообщалось, что ПСЖ готов продать Неймара, а главными претендентами на бразильца являются гранды испанского футбола. Французский клуб хочет получить от трансфера одного из лидеров 300 миллионов евро.

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