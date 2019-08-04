Неймар не праздновал победу ПСЖ в Суперкубке Франции – Мбаппе оттолкнул бразильца перед чемпионским фото

Нападающий ПСЖ Неймар всем своим видом демонстрирует желание покинуть клуб.

В субботу ПСЖ выиграл Суперкубок Франции, обыграв Ренн благодаря голам Килиана Мбаппе и Анхеля Ди Марии. Впрочем, одной из главных действующих лиц стал Неймар, который не попал в заявку на игру и смотрел матч на трибунах.

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Нападающий не слишком радовался голам своих одноклубников, а после матча, хоть и спустился на награждение, однако особой радости не излучал. Ситуацию попытался исправить Марко Верратти, который буквально силой притащил бразильца в эпицентр празднований.

Интересно, что после этого Килиан Мбаппе, который забил победный гол, оттолкнул бразильца перед командным фото. В шутку? Никто не знает – в соцсетях мнения разделились.

Напомним, сага с уходом Неймара является главной трансферной эпопеей лета. Приоритетом для форварда является возвращение в Барселону, но на него претендуют и другие клубы – в частности, называли Реал и Ювентус.

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Look at Verratti brining in Neymar. It’s the little things pic.twitter.com/eKGkvw1wZF — Griezmann Chief (@Griezmannility) August 3, 2019