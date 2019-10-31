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Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь

16:30 7 Читати українською
Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь
Ікарді та Ді Марія / Yahoo
Никита Ковальчук Никита Ковальчук

Поки Неймар заліковує чергову травму, ПСЖ знайшов руйнівну зв'язку в атаці. "Футбол 24" розповість, чому бразилець стає непотрібним для вже другого європейського клубу.

Скандали і травми – саме це першим спадає на думку при згадці про Неймара у ПСЖ. Дійсно, після феєричного старту, коли бразилець зачаровував французьких вболівальників неймовірними фінтами та зливою голів, форвард почав потрапляти у позафутбольні ситуації одна за одною.

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Неймар зазнав важкої травми у лютому 2018 року і проходив реабілітацію у Бразилії (а навряд чи там медицина краща, ніж у Парижі). Ней частенько потрапляв до об’єктивів папараці на різних вечірках, що не зовсім притаманно футболістам, які намагаються швидше відновитись після пошкодження. Бразилець повернувся на поле акурат під чемпіонат світу-2018, однак запам’ятався симуляціями замість яскравої гри.

Неймар продовжив займатись незрозуміло чим, наприклад, вести стріми з Call of Duty під час церемонії вручення "Золотого м’яча". У січні 2019 року форвард знов зазнав важкої травми та не встиг відновитись до Копа Амеріка-2019, яку Бразилія виграла у блискучому стилі. Натомість Неймар потрапив у скандал зі зґвалтуванням дівчини в паризькому готелі. Окрім того, бразилець всім видом демонстрував, що хоче повернутись до Барселони та не бажає виступати за парижан. Цікаво, що він вже пропустив понад половину матчів ПСЖ з моменту свого переходу.

А паризький клуб здійснив досить цікавий хід наприкінці літнього трансферного вікна-2019, підписавши Ікарді через травми Мбаппе, Неймара та Кавані. І аргентинець вже непогано освоївся у Франції: 7 голів та асист у 7 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. А після повернення Мбаппе атака ПСЖ засяяла новими фарбами.

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Головним художником став трохи призабутий Ді Марія, який записав до свого активу 7 голів та 8 асистів у 15 матчах сезону. Наздоганяє одноклубників і Мбаппе: 8 забитих м’ячів та 4 результативні передачі за 9 поєдинків. Цікаво, що в останніх трьох матчах парижани забили 13 голів – усі так чи інакше пов’язані з цією трійцею.

Таким чином, ПСЖ вже знайшов ефективну заміну скандальному Неймару. Власники паризького клубу опинились в невигідному становищі: навряд чи хтось погодиться розпрощатись з 222 млн євро за бразильця. Але для Нея все ще гірше: він став непотрібним у черговому топ-клубі, платити рекордні гроші за нього ніхто не відважиться, а відтак кінець зіркової кар’єри для нападника став цілком імовірним варіантом.

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