Нападающий "селесао" не успевает восстановиться от повреждения и пропустит поединки против Венесуэлы и Уругвая.

Главный тренер сборной Бразилии Тите не сможет рассчитывать на 28-летнего нападающего ПСЖ. Травма, которую Неймар получил в поединке ЛЧ против Истанбул Башакшехира, все еще оставляет его вне игры.

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По результатам обследования врач "селесао" пришел к неутешительному выводу – главная звезда Бразилии не сможет сыграть даже в поединке с Уругваем, который запланирован на вечер вторника по местному времени. Несмотря на все попытки самого Неймара и медперсонала, участие нападающего в ближайших играх сборной исключено, отмечает Globo Esporte.

Заметим, Бразилия выиграла два стартовых поединка южноамериканской квалификации на ЧМ-2022. В случае победы над Венесуэлой пентакампеоны обойдут Аргентину и возглавят турнирную таблицу.

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