Честно говоря, не уверен, сможет ли Неймар выйти на этот уровень. Раньше мы говорили о Месси и Роналду, для меня они – на самой вершине.

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На мой взгляд, есть 3-4 игрока ниже, Неймар входит в эту категорию. Неймар, Мбаппе... У Мбаппе есть потенциал, чтобы выйти на этот уровень. Посмотрим, удастся ли ему это. Не поймите меня неправильно, Неймар – игрок мирового класса, но не на уровне с Месси и Роналду", – сказал Терри в эфире beIN SPORTS.

Напомним, в матче 1-го тура между Бразилией и Сербией (2:0) Неймар травмировался и выбыл, по меньшей мере, до конца группового этапа ЧС-2022.

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