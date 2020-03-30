Неймар не является незаменимым игроком сборной Бразилии, – Тите

Наставник сборной Бразилии Тите не считает звездного нападающего Неймара ключевым игроком своего коллектива.

"Неймар добавляет непредсказуемости в игру команды. Он предлагает индивидуальные или коллективные решения, которые не под силу другим игрокам.

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Присутствие Неймара в составе влияет на потенциал команды, если мы говорим о здоровом игроке. Неймар очень важный, но не незаменимый ", – цитирует Тите France Football.

Напомним, форвард ПСЖ защищает цвета своей национальной команды с 2010-го. За это время Неймар провел около сотни матчей, в которых отметился 61 голом.

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