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Неймар не является незаменимым игроком сборной Бразилии, – Тите

19:35 45 Читати українською
Неймар не является незаменимым игроком сборной Бразилии, – Тите
Тите и Неймар / Фото Marca

Наставник сборной Бразилии Тите не считает звездного нападающего Неймара ключевым игроком своего коллектива.

"Неймар добавляет непредсказуемости в игру команды. Он предлагает индивидуальные или коллективные решения, которые не под силу другим игрокам.

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Присутствие Неймара в составе влияет на потенциал команды, если мы говорим о здоровом игроке. Неймар очень важный, но не незаменимый ", – цитирует Тите France Football.

Напомним, форвард ПСЖ защищает цвета своей национальной команды с 2010-го. За это время Неймар провел около сотни матчей, в которых отметился 61 голом.

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Мир Тите Тите Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилия Бразилия
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