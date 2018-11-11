Неймар назвал тех, кто распространяет результаты расследований Football Leaks, идиотами

Нападающий ПСЖ Неймар резко отозвался об авторах фильма о его клубе на канале France2, в котором на основе информации Football Leaks рассказывается о финансовых затратах парижан.

"Я не знаю, кто хуже – источник или те, кто его цитирует. Кучка неосведомленных идиотов. Я устал от вредоносных журналистов. Благодарю Бога за каждый литр терпения, что он мне дал", – цитирует Неймара ESPN.

Неймар обошелся ПСЖ в 252 млн евро, – Football Leaks

Напомним, что ранее Football Leaks рассекретили ряд документов, которые разоблачают детали контракта Неймара с ПСЖ и условия перехода бразильца во французский клуб.

Шокирующие детали контракта Неймара с ПСЖ – клуб платит за аплодисменты болельщикам и отсутствие критики арбитров